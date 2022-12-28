Власти Германии призвали готовиться к ядерным ЧС

Президент немецкого Федерального управления по радиационной защите Инге Паулини призвала жителей Германии готовиться к чрезвычайным ядерным ситуациям на фоне украинского кризиса. Об этом сообщает Welt.

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Паулини заявила, что действия России на Украине «дали понять широкой общественности, что мы должны быть готовы к широкому спектру ядерных чрезвычайных ситуаций».

Чиновница подчеркнула, что в случае возможных аварий радиацию «не останавливают границы».

Паулини призвала включить Федеральное управление по радиационной защите в закон «О защите критически важной инфраструктуры», который сейчас разрабатывает МВД страны. Она подчеркнула, что управление «явно является частью критической инфраструктуры Германии» и его работа незаменима для общества.

У Федерального управления по радиационной защите есть измерительная сеть, насчитывающая около 1700 датчиков по всей Германии, которые круглосуточно измеряют радиационное воздействие.

Запорожская АЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.