В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
32 минуты назад

В Казахстане рассмотрят отмену закона о первом президенте

Мария Иванова

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана 28 декабря принял к рассмотрению документ, отменяющий конституционный закон «О Первом Президенте - Елбасы». Об этом сообщает Tengrinews.

Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки
Фото: Sputnik/РИА НовостиSputnik/РИА Новости

Законопроект был разработан для изменения Конституции страны по итогам республиканского референдума. В частности, документ исключает статью 46 Конституции и пункт 4, предусматривающий, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются основным законом страны.

Если закон будет принят, в Уголовном кодексе останется лишь общая статья, предусматривающая ответственность за посягательство на честь и достоинство главы государства, - общая для всех президентов.

В начале 2022 года в Казахстане одобрили поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Сообщалось, что парламент сохранит за Назарбаевым «в силу его исторической миссии» пожизненное право выступать перед сенатом и Мажилисом.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители