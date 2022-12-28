Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана 28 декабря принял к рассмотрению документ, отменяющий конституционный закон «О Первом Президенте - Елбасы». Об этом сообщает Tengrinews.

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Законопроект был разработан для изменения Конституции страны по итогам республиканского референдума. В частности, документ исключает статью 46 Конституции и пункт 4, предусматривающий, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются основным законом страны.

Если закон будет принят, в Уголовном кодексе останется лишь общая статья, предусматривающая ответственность за посягательство на честь и достоинство главы государства, - общая для всех президентов.

В начале 2022 года в Казахстане одобрили поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).