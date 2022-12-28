В Германии раскрыли цели Зеленского на «мирный саммит» по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести «мирные переговоры», чтобы показать Западу, что он старается для урегулирования конфликта. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьезных переговорах с Россией. После военных успехов на поле боя и политического прогресса президент Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон должен показать украинцам и их союзникам, что его правительство делает все возможное для прекращения конфликта», — сообщает Frankfurter Rundschau.

По мнению издания, Украина хочет, чтобы ее цели никто не забыл, поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе. Этим объясняется требование вывода российских военных с территории страны и отсутствие наказания для военных преступников, уточняет Frankfurter Rundschau. Мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас нереальны, потому что каждая из сторон убеждена в возможности победить, передает немецкая газета.