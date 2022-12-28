В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
21 минуту назад

В Германии раскрыли цели Зеленского на «мирный саммит» по Украине

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести «мирные переговоры», чтобы показать Западу, что он старается для урегулирования конфликта. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

В Германии раскрыли цели Зеленского на «мирный саммит» по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда Украина предлагает международный мирный саммит, Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьезных переговорах с Россией. После военных успехов на поле боя и политического прогресса президент Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон должен показать украинцам и их союзникам, что его правительство делает все возможное для прекращения конфликта», — сообщает Frankfurter Rundschau.

В Германии подсчитали размер военной помощи Украине

По мнению издания, Украина хочет, чтобы ее цели никто не забыл, поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе. Этим объясняется требование вывода российских военных с территории страны и отсутствие наказания для военных преступников, уточняет Frankfurter Rundschau. Мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас нереальны, потому что каждая из сторон убеждена в возможности победить, передает немецкая газета.

На прошлой неделе Зеленский съездил в Вашингтон и пообщался с президентом США Джо Байденом, передает Пятый канал. США пообещали отправить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает «Утро.ру» Этот визит и просьбы украинского лидера поставить еще больше оружия указывают на желание продолжать боевые действия, пишет The Wall Street Journal. При этом по информации издания, в Офисе президента Украины готовят план мирного договора с РФ. При этом ранее в Офисе президента Украины заявляли, что не пойдут на компромиссы с Россией и никаких новых «Минских соглашений» не будет.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители