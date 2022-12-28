В Германии призвали готовиться к ядерным ЧС

Президент Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини призвала готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине, сообщает телеканал Welt.
«Спецоперация России на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть и оставаться готовыми к широкому спектру ядерных чрезвычайных ситуаций», — заявила Паулини.
Она добавила, что дополнительная угроза возникает из-за планов соседних с Германией стран, например Франции, возобновить работу остановленных ядерных реакторов и планы на строительство новых АЭС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начались работы по восстановлению Запорожской АЭС.