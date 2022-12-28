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13 минут назад

В Германии власти призвали готовиться к ядерным ЧС из-за конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 1

Президент Федерального управления по радиационной защите Германии Инге Паулини призвала готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в области ядерной энергетики в связи с конфликтом на Украине, сообщает телеканал Welt.

В Германии призвали готовиться к ядерным ЧС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Спецоперация России на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть и оставаться готовыми к широкому спектру ядерных чрезвычайных ситуаций», — заявила Паулини.

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Она добавила, что дополнительная угроза возникает из-за планов соседних с Германией стран, например Франции, возобновить работу остановленных ядерных реакторов и планы на строительство новых АЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начались работы по восстановлению Запорожской АЭС.

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