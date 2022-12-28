Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки

Парламент Казахстана в среду, 28 декабря, начнет рассмотрение поправок в законодательство отменяющих закон о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на повестку пленарного заседания, которую распространила пресс-служба мажилиса (нижняя палата парламента).
«О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», — сказано в повестке.
Ранее депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли закон, согласно которому День первого президента страны Нурсултана Назарбаева исключен из списка государственных праздников.
1 декабря 1991 года Назарбаев был впервые избран на должность президента Казахстана на всенародных выборах, получив 98,78% голосов. Госпраздник отмечался с 2012 года.