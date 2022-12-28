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12 минут назад

Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о первом президенте поправки

Газета.Ruиещё 1

Парламент Казахстана в среду, 28 декабря, начнет рассмотрение поправок в законодательство отменяющих закон о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве.

Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки
Фото: Sputnik/РИА НовостиSputnik/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на повестку пленарного заседания, которую распространила пресс-служба мажилиса (нижняя палата парламента).

«О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», — сказано в повестке.

Ранее депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли закон, согласно которому День первого президента страны Нурсултана Назарбаева исключен из списка государственных праздников.

1 декабря 1991 года Назарбаев был впервые избран на должность президента Казахстана на всенародных выборах, получив 98,78% голосов. Госпраздник отмечался с 2012 года.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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