Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки

Парламент Казахстана в среду, 28 декабря, начнет рассмотрение поправок в законодательство отменяющих закон о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на повестку пленарного заседания, которую распространила пресс-служба мажилиса (нижняя палата парламента).

«О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», — сказано в повестке.

Ранее депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли закон, согласно которому День первого президента страны Нурсултана Назарбаева исключен из списка государственных праздников.