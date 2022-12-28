СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Американские власти пообещали наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы материковый Китай «даже не рассматривал возможность» вторжения на Тайвань, сообщает Politico.

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При этом некоторые конгрессмены США считают, что для этого уже слишком поздно. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер сообщил, что 2023 год может стать «наиболее преобразующим» с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы сомневаются в отношении такой перспективы. По их словам, Пентагон может столкнуться с проблемами в части выполнения своего обещания.

Как отмечает издание, это связано с тем, что КНР обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию Соединенных Штатов в водах Индо-Тихоокеанского региона. При этом на Тайвань задерживаются многомиллиардные поставки американских вооружений по причине проблем с цепочками поставок на фоне эпидемии коронавируса и ситуацией вокруг Украины.