В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
6 минут назад

СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Елена Прошина

Американские власти пообещали наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы материковый Китай «даже не рассматривал возможность» вторжения на Тайвань, сообщает Politico.

СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня
Фото: ТАССТАСС

При этом некоторые конгрессмены США считают, что для этого уже слишком поздно. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер сообщил, что 2023 год может стать «наиболее преобразующим» с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы сомневаются в отношении такой перспективы. По их словам, Пентагон может столкнуться с проблемами в части выполнения своего обещания.

Как отмечает издание, это связано с тем, что КНР обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию Соединенных Штатов в водах Индо-Тихоокеанского региона. При этом на Тайвань задерживаются многомиллиардные поставки американских вооружений по причине проблем с цепочками поставок на фоне эпидемии коронавируса и ситуацией вокруг Украины.

Как сообщил конгрессмен Марк Галлахер, США «привержены идее изменения расстановки сил в регионе, однако это противоречит реальности и тому, что происходит на самом деле». С ним согласен экс-глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации бывшего президента Дональда Трампа Александр Грей, который считает, что нивелирование «военной угрозы» со стороны Китая потребует «более серьезной структуры военно-морских сил, нежели могут получить Штаты в обозримом будущем».

В мире,Дональд Трамп,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители