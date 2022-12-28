СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Американские власти пообещали наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы материковый Китай «даже не рассматривал возможность» вторжения на Тайвань, сообщает Politico.
При этом некоторые конгрессмены США считают, что для этого уже слишком поздно. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер сообщил, что 2023 год может стать «наиболее преобразующим» с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы сомневаются в отношении такой перспективы. По их словам, Пентагон может столкнуться с проблемами в части выполнения своего обещания.
Как отмечает издание, это связано с тем, что КНР обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию Соединенных Штатов в водах Индо-Тихоокеанского региона. При этом на Тайвань задерживаются многомиллиардные поставки американских вооружений по причине проблем с цепочками поставок на фоне эпидемии коронавируса и ситуацией вокруг Украины.
Как сообщил конгрессмен Марк Галлахер, США «привержены идее изменения расстановки сил в регионе, однако это противоречит реальности и тому, что происходит на самом деле». С ним согласен экс-глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации бывшего президента Дональда Трампа Александр Грей, который считает, что нивелирование «военной угрозы» со стороны Китая потребует «более серьезной структуры военно-морских сил, нежели могут получить Штаты в обозримом будущем».