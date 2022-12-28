Назван страх украинских беженцев в Ирландии

Национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен рассказала, что многие беженцы в Ирландии отказываются жаловаться на неудовлетворительные условия проживания в местных отелях из-за страха, что их выселят. Такой информацией она поделилась в материале для Irish Examiner.

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По словам общественницы, большинство отелей в стране «безупречно» оказывают свои услуги, однако контролировать пять сотен заведений, предоставляющих жилье беженцам, достаточно трудно.

Издание опубликовало ряд жалоб украинцев, поступивших в местный Департамент по интеграции и равноправию.

Так, один из беженцев пожаловался на то, что украинцев не обеспечивали едой в месте проживания, и им приходилось проходить «километр через город до другого отеля, чтобы поесть».