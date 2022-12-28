В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
49 минут назад

Назван страх украинских беженцев в Ирландии

Lenta.ruиещё 2

Национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен рассказала, что многие беженцы в Ирландии отказываются жаловаться на неудовлетворительные условия проживания в местных отелях из-за страха, что их выселят. Такой информацией она поделилась в материале для Irish Examiner.

Назван страх украинских беженцев в Ирландии
Фото: ТАССТАСС

По словам общественницы, большинство отелей в стране «безупречно» оказывают свои услуги, однако контролировать пять сотен заведений, предоставляющих жилье беженцам, достаточно трудно.

Издание опубликовало ряд жалоб украинцев, поступивших в местный Департамент по интеграции и равноправию.

Так, один из беженцев пожаловался на то, что украинцев не обеспечивали едой в месте проживания, и им приходилось проходить «километр через город до другого отеля, чтобы поесть».

Другая претензия касалась плохой вентиляции, а также отсутствия зоны отдыха. «Нет подходящего места для хранения одежды или вещей, а также уединения», — сказано в отзыве.

В мире,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители