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14 минут назад

В Италии заявили, что поставки вооружений Украине не должны влиять на их запасы у страны

Елена Прошина

Поставки оружия украинским властям должны осуществляться без истощения собственных запасов, сообщил изданию Il Messaggero глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

В Италии заявили, что поставки вооружений Украине не должны влиять на их запасы у страны
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Киев на протяжении нескольких месяцев просит поддержки для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты. Итальянские власти еще не приступили к составлению нового, шестого, декрета об отправке военной помощи Киеву. Министр указал, что если будет возможность, Рим поможет им себя защитить.

Крозетто посетовал на то, что это сложные системы, для производства которых требуется длительное время, и они не продаются в супермаркетах.

«Поэтому если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», — сказал руководитель итальянского военного ведомства. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта вокруг Украины, указав, что Италия должна выстраивать диалог и серьезно относиться к любым возможностям.

«Мы должны говорить со всеми действующими лицами. И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», — отметил Крозетто.

Ранее он заявил, что в новый пакет военной помощи Киеву со стороны Рима войдут оборонительное вооружение, включая системы противовоздушной обороны и генераторы. При этом поставки прекратятся с началом мирных переговоров.

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