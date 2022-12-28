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17 минут назад

В стратегии доминирования США нашли «большую дыру»

Елена Прошина

Торговая и внешнеэкономическая политика американского лидера Джо Байдена это «большая дыра» в долгосрочной стратегии Соединенных Штатов в реалиях новой геополитики, сообщает Independent.

В стратегии доминирования США нашли «большую дыру»
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, президент назвал нынешнее десятилетие «решающим», при этом данный ярлык едва ли отражает момент — начало эпохи соперничества великих держав, когда миропорядок, созданный Вашингтоном, может быть «насильственно разрушен» Москвой и Пекином. При этом Россия, как считают американские власти, представляет собой «неотложную» проблему, тогда как «более серьезная угроза», как считает газета, исходит от Китая — единственной страны, способной свергнуть США с «трона выдающейся мировой державы».

Данные изменения происходят в то время, когда относительный вес Америки в мировой экономике снижается, при том, что ВВП Китая уже превышает показатели Штатов, если измерять этот параметр по паритету покупательной способности. Кроме того, поддержка западных стран на глобальном Юге хрупка: многие страны считают себя жертвами далекого конфликта в Европе, более того, они не хотят оказаться в эпицентре «холодной войны» между Америкой и Китаем.

Одновременно Байден «смягчил» свое стремление разделить мир на «демократии и автократии», проведя ряд крупных региональных встреч на высшем уровне.

«Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей», — пишет Independent.

Еще одна «непрекращающаяся тревога» связана с демократией на самом Западе, особенно в США, где политика остается «сильно поляризованной».

В мире,Джозеф Байден,
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