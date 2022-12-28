Меркель высказалась о возможном присоединении Украины и Грузии к НАТО

Бывший канцлер Германия Ангела Меркель высказала мнение, что ошибкой стало было то, если бы НАТО предоставил членство Украине и Грузии в 2008 году. Об этом политик сказала в интервью итальянскому еженедельнику Sette.

По ее словам, тогда зачастую политики не задумывались о последствиях, к которым могло бы привести такое решение.

Также Меркель высказала свою позицию о Минских соглашениях. Она отметила, что они представляли собой попытку дать время Украине, а страна в свою очередь использовала этот период, чтобы стать сильнее.

«Я сомневаюсь, что НАТО смогло бы сделать многое для помощи Украине, как оно делает сегодня»», — сказала экс-канцлер ФРГ.

Политик подчеркнула, что конфликт на Украине можно разрешить только посредством переговоров. При этом Меркель исключила возможность, что сама может участвовать в них.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.