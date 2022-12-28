The Times: Россия сохраняет влияние в Африке

Россия сохраняет влияние в Африке и может рассчитывать на поддержку многих стран континента, несмотря на значительно усложнившиеся отношения с Западом. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник вечером на сайте британской газеты The Times.

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Ссылаясь на оценки экспертов, издание пишет, что несмотря на попытки США нарастить свое влияние в Африке, "битва за континент может быть уже проиграна" западными странами. США, а также Великобритания и Франция, в прошлом создававшие в Африке свои колонии, "уступили позиции Китаю, России, а также более мелким игрокам, включая Турцию и страны Персидского залива".

The Times подчеркивает, что во многих африканских государствах считают Украину "западной марионеткой", а Киев слишком поздно начал попытки склонить их на свою сторону. Как отмечается в статье, неясно насколько эффективной будет украинская гуманитарная инициатива по снабжению африканских государства зерном и попытки МИД Украины обвинить Россию в проблемах континента. Как отмечается в статье, многие жители Буркина-Фасо, Мали и ЦАР винят в росте цен на энергоносители и продовольствие не РФ, а Францию и ее энергетические компании.