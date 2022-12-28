Депутат ЕП: всеобщий мир в Европе невозможен без учета интересов РФ

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек от партии "Альтернатива для Германии" полагает, что добиться мира в Европе невозможно, если не учитывать интересы России . Об этом он сообщил в опубликованном в среду интервью газете "Известия" , комментируя более раннее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности РФ.

"О комплексных поставках новой техники, в которой нуждаются наши собственные войска, в среднесрочной перспективе не может быть и речи", - сказал Бек "Известиям", подчеркнув, что Франция уже оказывает военную поддержку "неохотно", а в Германии данный вопрос вызывает споры. Главным обещанием Запада в этой сфере Бек назвал обязательство Джо Байдена поставить Украине батареи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он также не исключил увеличение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире, поэтому надо думать о том, как Франция и ЕС смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить РФ гарантии безопасности в тот момент, когда состоится возвращение сторон за стол переговоров. При этом Макрон подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта, и заявил, что единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры.