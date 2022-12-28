Ким Чен Ын поставил задачи по обороне КНДР в 2023 году

Северная Корея в 2023 году должна продолжить укреплять оборонный потенциал с учетом «провокационной обстановки» на Корейском полуострове, сообщает радио «Голос Кореи» со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ын.

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Его тезисы содержатся в докладе во второй день VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Также намечены основные цели в этом направлении. В документе главы Северной Кореи был приведен анализ ситуации на Корейском полуострове, «международной политической обстановке», а также представлены принципы внешней политики Пхеньяна и направления «борьбы с противниками».

«Также намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, чего надо динамичной борьбой достичь в 2023 году в ответ на многостороннее изменение ситуации», — отмечает радио.