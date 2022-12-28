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46 минут назад

Ким Чен Ын поставил задачи по укреплению оборонного потенциала КНДР в 2023 году

Елена Прошина

Северная Корея в 2023 году должна продолжить укреплять оборонный потенциал с учетом «провокационной обстановки» на Корейском полуострове, сообщает радио «Голос Кореи» со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын поставил задачи по обороне КНДР в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Его тезисы содержатся в докладе во второй день VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Также намечены основные цели в этом направлении. В документе главы Северной Кореи был приведен анализ ситуации на Корейском полуострове, «международной политической обстановке», а также представлены принципы внешней политики Пхеньяна и направления «борьбы с противниками».

«Также намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, чего надо динамичной борьбой достичь в 2023 году в ответ на многостороннее изменение ситуации», — отмечает радио.

27 декабря, на открытии VI пленума ЦК ТПК, Ким Чен Ын заявил, что КНДР и ТПК в последние годы столкнулись с серьезными «трудностями и провокациями» и, несмотря на достигнутые успехи, должны добиваться более амбициозных целей. Лидер страны отметил успехи в военной сфере, экономике и культуре, а также наметил цели на будущее для металлургии, химической промышленности, электроэнергетики, угледобывающей отрасли и машиностроения.

В мире,Чен Ким,
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