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13 минут назад

Премьер-министр Италии пригласила Зеленского в Рим

Елена Прошина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поговорила по телефону с украинским президентом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя итальянского совета министров.

Премьер-министр Италии пригласила Зеленского в Рим
Фото: ТАССТАСС

Мелони выразила поддержку любой инициативе, которая позволит достичь «справедливого мира» в бывшей советской республике.

«Мелони в ходе телефонного разговора с украинским лидером выразила полную поддержку Киеву в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны», — следует из сообщения пресс-службы.

Премьер-министр ранее заявила, что намерена посетить Киев в начале 2023 года.

До этого телефонные переговоры Мелони и Зеленского состоялись 28 октября — вскоре после начала работы нового правительства Италии, которое было сформировано на основе результатов парламентских выборов, прошедших 25 сентября.

Ранее украинский лидер сообщил, что итальянский премьер-министр рассказала ему о рассмотрении запроса Киева относительно передачи Вооруженным силам Украины зенитных ракетных систем Patriot. Также Зеленский заявил о выделении Римом дополнительных 10 миллионов евро в качестве помощи.

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