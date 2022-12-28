Премьер-министр Италии пригласила Зеленского в Рим

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поговорила по телефону с украинским президентом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя итальянского совета министров.

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Мелони выразила поддержку любой инициативе, которая позволит достичь «справедливого мира» в бывшей советской республике.

«Мелони в ходе телефонного разговора с украинским лидером выразила полную поддержку Киеву в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны», — следует из сообщения пресс-службы.

Премьер-министр ранее заявила, что намерена посетить Киев в начале 2023 года.

До этого телефонные переговоры Мелони и Зеленского состоялись 28 октября — вскоре после начала работы нового правительства Италии, которое было сформировано на основе результатов парламентских выборов, прошедших 25 сентября.