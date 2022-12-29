Сербы на севере Косова и Метохии начали убирать баррикады

Сербы на севере Косова и Метохии в четверг утром начали убирать баррикады. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

Полностью разобрана баррикада на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию "Мердаре". Начался разбор баррикад в других ключевых районах края.

Как сообщил в ночь на четверг президент Сербии Александар Вучич после встречи с представителями Косова и Метохии в городе Рашка, баррикады на севере края начнут разбирать 29 декабря, это займет от 24 до 48 часов. Встреча продолжалась несколько часов, протестующие согласились с предложением президента, выдвинув ряд требований, касающихся безопасности сербского населения и сохранения статуса Косова и Метохии как автономного сербского края в составе Сербии. В случае продолжения преследований со стороны Приштины сербы пригрозили навсегда отрезать север Косова и Метохии от южных районов.