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51 минуту назад

СМИ: сербы на севере Косова и Метохии начали убирать баррикады

ТАССиещё 3

Сербы на севере Косова и Метохии в четверг утром начали убирать баррикады. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

Сербы на севере Косова и Метохии начали убирать баррикады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полностью разобрана баррикада на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию "Мердаре". Начался разбор баррикад в других ключевых районах края.

Как сообщил в ночь на четверг президент Сербии Александар Вучич после встречи с представителями Косова и Метохии в городе Рашка, баррикады на севере края начнут разбирать 29 декабря, это займет от 24 до 48 часов. Встреча продолжалась несколько часов, протестующие согласились с предложением президента, выдвинув ряд требований, касающихся безопасности сербского населения и сохранения статуса Косова и Метохии как автономного сербского края в составе Сербии. В случае продолжения преследований со стороны Приштины сербы пригрозили навсегда отрезать север Косова и Метохии от южных районов.

Обстановка резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар. 26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел Братислав Гашич заявили о приведении ВС республики в боевую готовность.

В мире,Александар Вучич,ЕС,
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