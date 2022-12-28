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16 минут назад

СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах

Елена Прошина

Совбез ООН выразил обеспокоенность тем, что талибы (движение «Талибан»* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, сообщает РИА Новости.

СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах
Фото: ТАССТАСС

Международная организация требует отказаться от данной политики. СБ заявил, что встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в высшие учебные заведения. Там призвали к полному равноправному и участию женщин и девочек в жизни Афганистана.

Совет безопасности потребовал от «Талибана» открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, «которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод». Кроме того, организация выразила обеспокоенность сообщениями о том, что «Талибан» запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, «что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране».

Ранее СМИ Афганистана сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов приказало приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах страны. Там почитали, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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