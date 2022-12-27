МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову. Об этом представители болгарского внешнеполитического ведомства сообщили в эфире болгарского телеканала БНТ.

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Сообщается, что поводом для подобного демарша стало объявление Россией в розыск болгарского журналиста Христо Грозева, работавшего в издании Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Сама Митрофанова предположила, что причиной ее вызова также может быть вопрос изучения болгарского языка в новых регионах России.

«Меня пригласили в четверг в МИД обсудить актуальные вопросы, основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России», — сказала она в интервью ТАСС.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.