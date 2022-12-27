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46 минут назад

Премьер Италии пригласила Зеленского в Рим

ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим, а также подтвердила свое намерение посетить Киев. Как сообщила во вторник пресс-служба председателя Совмина Италии, Мелони выразила поддержку любой инициативе по достижению "справедливого мира" на Украине.

Премьер Италии пригласила Зеленского в Рим
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мелони в ходе телефонного разговора с украинским лидером выразила полную поддержку Киеву в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны", - говорится в сообщении.

Как напоминается, предыдущий телефонный контакт Мелони и Зеленского состоялся 28 октября, вскоре после начала работы нового правительства Италии, сформированного на основе результатов парламентских выборов 25 сентября.

Ранее Мелони объявляла, что намерена посетить Киев в первые месяцы 2023 года.

В мире,Владимир Зеленский,
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