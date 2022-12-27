Премьер Италии пригласила Зеленского в Рим

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим, а также подтвердила свое намерение посетить Киев. Как сообщила во вторник пресс-служба председателя Совмина Италии, Мелони выразила поддержку любой инициативе по достижению "справедливого мира" на Украине.