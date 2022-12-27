Знаменитая на весь мир собака-мем Кабосу серьезно заболела

Японская собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала известна на весь мир благодаря интернет-мему, серьезно заболела. Об этом сообщила владелица питомца.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Пес стал популярным, когда в социальных сетях распространились фотографии животного. По словам хозяйки собаки Айуко Сато, сейчас ей очень плохо. Она сообщила, что пес серьезно болеет и даже отказывается от еды и воды.

Многие подписчики шлют женщине слова поддержки. Они желают псу скорейшего выздоровления, а хозяйке — крепких нервов. Некоторые пользователи предложили организовать сбор средств на лечение собаки.