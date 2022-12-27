В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
56 минут назад

Знаменитая на весь мир собака-мем Кабосу серьезно заболела

Слово и Делоиещё 2

Японская собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала известна на весь мир благодаря интернет-мему, серьезно заболела. Об этом сообщила владелица питомца.

Знаменитая на весь мир собака-мем Кабосу серьезно заболела
Фото: pxhere.compxhere.com

Пес стал популярным, когда в социальных сетях распространились фотографии животного. По словам хозяйки собаки Айуко Сато, сейчас ей очень плохо. Она сообщила, что пес серьезно болеет и даже отказывается от еды и воды.

Многие подписчики шлют женщине слова поддержки. Они желают псу скорейшего выздоровления, а хозяйке — крепких нервов. Некоторые пользователи предложили организовать сбор средств на лечение собаки.

В этом году Кабосу исполнилось 17 лет. Пес стал долгожителем, так как средняя продолжительность собак породы cибa-ину составляет oт 12 дo 15 лет.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители