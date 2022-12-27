Politico: Зеленский нарушил важное требование ЕС

В Европейском союзе обратили внимание на «опасный процесс во внутриполитической повестке Украины», который рискует допустить политическое вмешательство в назначения судей Конституционного суда страны. Об этом пишет Politico.

Обозреватели пояснили, что 13 декабря парламент Украины проголосовал за закон о реформе Конституционного суда, который вызывает беспокойство у Европейской комиссии.

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По новому порядку, судьи будут отбираться консультативной группой из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов простым большинством голосов. Но при этом решение группы не будет являться окончательным. Это позволит кандидатам, которые не прошли оценку, баллотироваться на места в суде. Эксперты считают, что это даст офису президента возможность манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.

В публикации говорится, что Венецианская комиссия рекомендовала изменить новый закон и ввести седьмого члена в группу, чтобы независимые эксперты получили право решающего голоса при отборе.

«Она также рекомендовала сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения, сделав невозможным для кандидатов с отрицательной оценкой стать судьями Конституционного суда, но уже на следующий день Зеленский подписал законопроект», — пишет издание.

По мнению авторов Politico, это решение «исчерпало терпение европейских кураторов Украины». Так, сообщается, что пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения Европейского союза Ана Писонеро, заявила, что Комиссия ожидает от властей Украины полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, а также что она будет следить за процессом.

«Из-за популярности Зеленского международные партнеры предпочитают не критиковать Украину так жестко, как раньше. Они не хотят подрывать его авторитет во время активных боевых действий. Но должна быть красная черта», — цитирует издание председателя правления украинского фонда Dejure Foundation Михаила Жернакова.