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32 минуты назад

Пока вы не уснули: поручения Путина Шойгу и цена исключения РФ из ООН

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Госдуме назвали цену исключения России из ООН

Ценой исключения России из Организации Объединенных Наций (ООН) будет мировой военный конфликт. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество, добавил депутат.

«Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — подчеркнул он.

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Шойгу рассказал о поставленных Путиным задачах

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед военным ведомством задачи на ближайшее время, более подробно они будут обсуждаться на селекторном совещании в январе 2023 года. Его слова приводят «Известия».

«В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил РФ и повышение их боевых возможностей», - отметил Сергей Шойгу.

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В Al Mayadeen назвали визит Зеленского в США сигналом о бедствии

Обозревателя издания Al Mayadeen Аммар Брахми заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США не является рядовым явлением – это сигнал бедствия. Об этом заявляет «Московский комсомолец».

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Названы причины обвала продаж смартфонов в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал данные, согласно которым продажи смартфонов в России в 2022 году снизились на 20%, и назвал причины падения рынка мобильных устройств.

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В Роскосмосе назвали причину повреждения «Союза МС-22»

Эксперты Роскосмоса пришли к выводу, что радиатор «Союза МС-22» получил повреждения из-за внешнего пробоя. Об этом сообщает ТАСС. В Роскосмосе заявили, что решение о работе Международной космической станции (МКС), наземных специалистов и о возможном изменении программы полета станции будет принято в начале 2023 года.

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«Непростительная ошибка»: чем грозит переход РФС в Азию

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который заявил, что «не дёргался бы в Азиатскую конфедерацию футбола, а занимался бы устройством внутреннего российского футбола». Губерниев поддержал это мнение Аршавина и назвал возможный переход в АФК непростительной ошибкой.

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Белоусов назвал выгодный для российской экономики курс рубля

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал диапазон в 70–80 рублей за доллар выгодным для экономики страны. В целом, как уточнил он, России сейчас лучше видеть слабый курс валюты, передает «Интерфакс». По словам вице-премьера, вышеуказанный уровень нужен для того, чтобы компенсировать доходы экспортоориентированных организаций. Он заявил, что крепкая российская валюта «свою роль уже сыграла». Белоусов отметил падение общих доходов экспортеров. Это, как указал вице-премьер, отражается на инвестициях. Поэтому курс до 80 рублей за доллар является оптимальным, подчеркнул он.

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Назван реальный срок старта продаж новых «Москвичей»

Фактические продажи новых городских кроссоверов «Москвич 3» стартуют не раньше января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли. Напомним, что первые партии уже начали поступать московским дилерам. Отмечается, что стоимость бензинового варианта на механике начинается от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - от 2,03 миллиона. По словам собеседника агентства, в автосалонах уже говорят о розничных продажах, однако это похоже на маркетинг.

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Роструд напомнил о порядке оплаты работы в новогодние праздники

Роструд проинформировал о том, как должна оплачиваться работа граждан в новогодние праздники с 1 по 8 января. В сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что россияне могут претендовать на повышенный размер выплат. Отмечается, что гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни, установлены трудовым кодексом.

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Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Певица Алла Пугачева работает на западные спецслужбы. Такое заявление в эфире программы «Место встречи» сделал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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В России подорожали мандарины

Стоимость мандаринов и апельсинов резко повысилась в России в начале текущего месяца. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»). За основу были взяты цены в магазинах в период с 1 по 13 декабря этого года и прошлого. Причем речь идет об онлайн- и офлайн-площадках в сетевой и несетевой рознице. Кроме того, аналитики оценили, как изменилась цена в сравнении с ноябрем этого же года.

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