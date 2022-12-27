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47 минут назад

В Al Mayadeen назвали визит Зеленского в США сигналом о бедствии

Елена Прошина

Обозревателя издания Al Mayadeen Аммар Брахми заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США не является рядовым явлением – это сигнал бедствия. Об этом заявляет «Московский комсомолец».

В Al Mayadeen назвали визит Зеленского в США сигналом о бедствии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Брахми считает, что попытка Зеленского заполучить от Вашингтона дополнительный пакет помощи связана с тем, что украинские ПВО уже были уничтожены. Брахми также заявил, что личный состав ВС РФ отличается высоким профессиональным уровнем и сражается не с украинской армией, а со всем военным потенциалом Запада.

21 декабря Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Там он провёл встречу с президентом США Джозефом Байденом, а также выступил перед Конгрессом.

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