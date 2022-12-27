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28 минут назад

В Европарламенте указали на связь дела Саакашвили и вступления Грузии в ЕС

Мария Иванова

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что перспективы вступления Грузии в ЕС неразрывно связаны с судьбой Михаила Саакашвили. Об этом депутат написал в твиттере.

Сариуш-Вольский подчеркнул, что параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в ЕС «имеют фундаментальное значение», «одно неотделимо от другого».

«Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент арестован и умирает в тюрьме», - написал депутат.

Так он ответил на заявление мэра Тбилиси и генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. Грузинский политик назвал «категорически неприемлемым» проведение параллелей между делом Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС.

Каладзе назвал Саакашвили преступником и создателем «того ужасного режима, который был в стране», подчеркнув, что речь идет об убийствах и рэкете.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

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Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у его клиента выявили более десятка заболеваний.

14 декабря 2022-го Саакашвили не смог присутствовать на заседании дистанционно, в суде заявили, что клиника, в которой он находится, не имеет необходимого технического оборудования. В ответ на это политик снова объявил голодовку.

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