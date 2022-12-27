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31 минуту назад

Зеленский уволил спецпредставителя по Приднестровью

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил специального представителя Украины по урегулированию ситуации вокруг Приднестровья Юрия Клименко. Как сообщает ТАСС, решение приняли в связи с переходом дипломата на должность посла страны в Буэнос-Айресе.

Зеленский уволил спецпредставителя Украины по Приднестровью
Фото: соцсети Зеленскогосоцсети Зеленского

Зеленский не стал подписывать какой-либо указ о назначении нового человека на должность — на данный момент имя нового украинского спецпредставителя по Приднестровью неизвестно.

Сам Клименко находился на данном посту почти 11 месяцев. В мае Клименко провел переговоры с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном, в ходе которых было заявлено, что решать приднестровскую проблему необходимо исключительно мирным путем. В августе он провел переговоры с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым, который подтвердил миролюбивый настрой региона и необходимость решения всех вопросов дипломатическим путем.

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До назначения на должность спецпредставителя Клименко был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организаций. На этом посту он проработал с 2013 по 2021 год.

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