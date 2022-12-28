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1 час назад

Иран обвинил США в разжигании протестов

Lenta.ruиещё 2

Президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил США в разжигании протестов и антиправительственных настроений в Иране. Его цитирует телеканал Al-Alam.

Иран обвинил США в разжигании протестов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Недавние события были войной партий и политических движений, которые выходили на улицы и распространяли слухи — они хотели лишить людей надежды», — сказал он.

По словам иранского президента, Запад с Соединенными Штатами во главе путем дезинформации пытается исказить «основы исламского общества», организуя протесты в Иране.

«Враг нападает на исламский режим, потому что этот режим настроен против него», — подытожил Раиси.

Ранее 25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране.

За время протестов в Иране, которые начались в середине сентября, погибли не менее 200 человек. 22 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Иране за последние два месяца были убиты более 300 человек. По некоторым данным, число жертв достигает 469 человек.

Помимо этого, Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. Двоих протестующих уже казнили. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров участникам протестов после призыва иранских депутатов к возмездию.

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