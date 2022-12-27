Евродепутат указал на связь дела Саакашвили и вступления Грузии в ЕС

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине, имеет фундаментальное значение, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, этот вопрос связан с планами по евроинтеграциир республики.
«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы», — написал Сариуш-Вольский в Twitter.
Как указал депутат Европарламента, ЕП никогда не поддержит присоединение Грузии к Евросоюзу, если Саакашвили умрет в заключении. К своему посту он также прикрепил ссылку на заявление генсека правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что власти Грузии не станут освобождать Саакашвили в обмен на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не получила статус кандидата в ЕС по политическим мотивам.