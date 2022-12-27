В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
5 минут назад

В ЕП заявили, что дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС неразделимы

Газета.Ru

Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине, имеет фундаментальное значение, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, этот вопрос связан с планами по евроинтеграциир республики.

Евродепутат указал на связь дела Саакашвили и вступления Грузии в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы», — написал Сариуш-Вольский в Twitter.

Как указал депутат Европарламента, ЕП никогда не поддержит присоединение Грузии к Евросоюзу, если Саакашвили умрет в заключении. К своему посту он также прикрепил ссылку на заявление генсека правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что власти Грузии не станут освобождать Саакашвили в обмен на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не получила статус кандидата в ЕС по политическим мотивам.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Каха Каладзе,Михаил Саакашвили,Европарламент,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители