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39 минут назад

Пашинян сделал новое заявление о российских миротворцах

Елена Прошина

На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам, необходимо искать пути решения проблемы. Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент самый главный вопрос - это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты [ее разрешения]», - отметил премьер.

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором. Он подчеркнул, что это происходит из-за действий Азербайджана, «но от этого смысл не меняется».

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Пашинян также добавил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.

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