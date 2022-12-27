На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам, необходимо искать пути решения проблемы. Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент самый главный вопрос - это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты [ее разрешения]», - отметил премьер.

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором. Он подчеркнул, что это происходит из-за действий Азербайджана, «но от этого смысл не меняется».