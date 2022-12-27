Gucci призвали «отменить» из-за отсылок к России в новой коллекции

Пользователи соцсетей увидели в новой круизной коллекции Gucci отсылку к якутскому национальному головному убору и раскритиковали модный дом. Об этом пишет «Газета.ру».

Соответствующие комментарии появились под фото новой коллекции, которые были размещены в официальном аккаунте бренда в Instagram*.

На одном из снимков на модели надет серебристый головной убор в виде обруча, к которому крепятся обрамляющие лицо крупные подвески, напоминающий якутское национальное украшение бастынга. Именно на него среагировали недовольные отсылками к России поклонники бренда.

«Якутский стиль», «Головной убор похож на якутскую бастынгу», «Снова Россия», «Отмените Gucci», - заявили они.

С момента начала российской военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на Западе не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

При этом модный дом Dior представил рождественскую промокампанию Cruise 2023, в которой пользователи Сети увидели стиль «a-la russe». Модели в белоснежных нарядах с использованием жемчуга и кружева позируют на фоне заснеженного березового леса. В свою очередь Bentley выпустила рождественский ролик с музыкой Чайковского. Сотрудники завода сыграли «Щелкунчика» на рабочих инструментах.