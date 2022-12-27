Стаю птиц приняли за новую атаку северокорейских дронов

ВВС Южной Кореи подняли по тревоге дежурные самолеты и вертолеты из-за того, что приняли стаю птиц за северокорейские дроны. Об этом сообщает газета OhmyNews (ON) со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов.

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По его словам, в 13:00 по местному времени радары зафиксировали группу неизвестных объектов над уездом Канхва-гун и объявили тревогу. Дежурный самолет направился в ближайшую определенную радарами точку для их перехвата, но затем пилот визуально подтвердил, что это была стая птиц, а не новая атака дронов КНДР.

Отмечается, что в ходе ложной тревоги военные не сделали ни одного предупредительного выстрела.