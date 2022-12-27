Доверие финнов к правительству Марин снизилось до рекордного минимума

Уровень доверия населения Финляндии кабинету министров республики во главе с премьер-министром Санной Марин сократился до рекордно низкого показателя за все время работы правительства, однако остается достаточно высоким. Об этом во вторник сообщила газета Helsingin Sanomat.

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По данным опроса, проведенного компанией Kantar Public по заказу газеты, число недовольных правительством выросло до 23% по сравнению с 16% в июне. При этом 46% респондентов оценивают политику кабмина республики в целом положительно или крайне положительно. 29% опрошенных не могут дать действиям правительства ни положительную, ни отрицательную оценку, а 2% не смогли высказать свое мнение по этому вопросу.

Уровень поддержки правительства, сформированного в декабре 2019 года, достиг самого низкого показателя за три года. Для сравнения, в июне 2020 года работу кабинета Санны Марин поддерживали 71% финнов.

"В последнее время деятельность правительства была осложнена острыми внутренними противоречиями. Возможно, это способствовало снижению за полгода числа людей, давших кабинету министров хорошую оценку", - заявил представитель Kantar Public Сакари Нурмела.

Среди министров наибольшим доверием пользуется премьер-министр от Социал-демократической партии Финляндии Санна Марин - 64% финнов считают, что политик хорошо выполняет свою работу. Менее 20% полагают, что Марин не справляется со своими обязанностями. Наименее популярными стали министр по вопросам климата и окружающей среды, лидер Союза "зеленых" Мария Охисало и министр финансов, председатель партии "Финляндский центр" Анника Саарикко. Работу политиков положительно оценили 24% и 22% респондентов соответственно.

Президент Финляндии Саули Ниинистё традиционно пользуется широкой поддержкой населения. 92% финнов оценивают его деятельность положительно.