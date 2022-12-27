Доверие финнов к правительству Марин снизилось до рекордного минимума

Уровень доверия населения Финляндии кабинету министров республики во главе с премьер-министром Санной Марин сократился до рекордно низкого показателя за все время работы правительства, однако остается достаточно высоким. Об этом во вторник сообщила газета Helsingin Sanomat.
По данным опроса, проведенного компанией Kantar Public по заказу газеты, число недовольных правительством выросло до 23% по сравнению с 16% в июне. При этом 46% респондентов оценивают политику кабмина республики в целом положительно или крайне положительно. 29% опрошенных не могут дать действиям правительства ни положительную, ни отрицательную оценку, а 2% не смогли высказать свое мнение по этому вопросу.
Уровень поддержки правительства, сформированного в декабре 2019 года, достиг самого низкого показателя за три года. Для сравнения, в июне 2020 года работу кабинета Санны Марин поддерживали 71% финнов.
"В последнее время деятельность правительства была осложнена острыми внутренними противоречиями. Возможно, это способствовало снижению за полгода числа людей, давших кабинету министров хорошую оценку", - заявил представитель Kantar Public Сакари Нурмела.
Среди министров наибольшим доверием пользуется премьер-министр от Социал-демократической партии Финляндии Санна Марин - 64% финнов считают, что политик хорошо выполняет свою работу. Менее 20% полагают, что Марин не справляется со своими обязанностями. Наименее популярными стали министр по вопросам климата и окружающей среды, лидер Союза "зеленых" Мария Охисало и министр финансов, председатель партии "Финляндский центр" Анника Саарикко. Работу политиков положительно оценили 24% и 22% респондентов соответственно.
Президент Финляндии Саули Ниинистё традиционно пользуется широкой поддержкой населения. 92% финнов оценивают его деятельность положительно.
В ходе исследования, проведенного в декабре, было опрошено более тысячи человек в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность составляет примерно 3,1%.