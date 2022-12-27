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20 минут назад

В Австрии назвали блэкауты в ЕС вопросом времени

Lenta.ru

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, ее слова передает Die Welt.

В Австрии предрекли блэкауты в Евросоюзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени.

«Вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского Союза будут блэкауты, крайне велика. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится», — высказалась она.

Таннер отметила, что риск отключений электричества вырос после начала конфликта на Украине. Она призвала государства ЕС подготовиться к такому развитию событий. По словам политика, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день блэкаута. В связи с этим, она призвала австрийцев сделать запасы воды и продуктов.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрах допустил отключения электроэнергии и опасный дефицит газа и электричества этой зимой. Он отметил, что в стране не пополняются резервы газовых хранилищ. При этом цены растут, а многие домохозяйства и граждане не могут себе позволить газ и электроэнергию или находятся на пределе возможностей.

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