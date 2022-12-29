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11 минут назад

Молдавия закрыла границу с Украиной

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Молдавия закрыла один из участков границы с Украиной, сообщается в Telegram-канале пограничной полиции Молдавии.

Молдавия закрыла границу с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пограничная полиция информирует о приостановке работы всех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке на севере страны по соображениям безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Водителям также порекомендовали выбрать другие пропускные пункты поблизости или вовсе отложить поездки на Украину.

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