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31 минуту назад

«Я с ним давно не разговаривал»: Берлускони о контактах с Путиным

Алиса Селезнёва

По словам бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, он давно не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью газете la Repubblica.

«Я с ним давно не разговаривал»: Берлускони о контактах с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я с ним давно не разговаривал. Ведь в России григорианский календарь не принят. Православное Рождество приходится на 7 января, так что для россиян Рождество еще не наступило», - рассказал экс-премьер Италии.

Он также отметил, что шансы на возобновление мирного диалога между Россией и Украиной есть, и необходимо приложить к этому усилия.

В сентябре Берлускони завел аккаунт в TikTok и начал публиковать видео, чтобы привлечь внимание избирателей к своей партии «Вперед, Италия» на предстоящих выборах. В частности, бывший премьер-министр Италии рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимире Путине и Джо Байдене, а также Папе Римском.

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