«Я с ним давно не разговаривал»: Берлускони о контактах с Путиным

По словам бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, он давно не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью газете la Repubblica.

«Я с ним давно не разговаривал. Ведь в России григорианский календарь не принят. Православное Рождество приходится на 7 января, так что для россиян Рождество еще не наступило», - рассказал экс-премьер Италии.

Он также отметил, что шансы на возобновление мирного диалога между Россией и Украиной есть, и необходимо приложить к этому усилия.