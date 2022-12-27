«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», - пояснил он.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, введя в том числе и запрет на полеты через свое воздушное пространство. В частности, Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока с 27 февраля. При этом финская авиакомпания Finnair сообщала, что страна ежемесячно теряет 1,5 млн евро связи с запретом полетов над Россией в рамках ответных санкций со стороны Москвы.