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29 минут назад

Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов

Алиса Селезнёва

Власти Сирии разрешили пролет гражданских российских самолетов через воздушное пространство страны и ждут решения России по этому поводу. Об этом заявил РИА Новости глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», - пояснил он.

По словам главы авиационной службы Сирии, сейчас ожидается предоставление Россией графика полетов, чтобы обеспечить необходимые воздушные коридоры и безопасность самолетов.

В настоящее время через Сирию летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний, уточнил Басем Мансур.

Самолеты российских компаний передали иностранным перевозчикам

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, введя в том числе и запрет на полеты через свое воздушное пространство. В частности, Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока с 27 февраля. При этом финская авиакомпания Finnair сообщала, что страна ежемесячно теряет 1,5 млн евро связи с запретом полетов над Россией в рамках ответных санкций со стороны Москвы.

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