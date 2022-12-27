В США республиканца обвинили в пророссийской позиции

Ряд чиновников и пользователей Twitter обвинили члена Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтта Гетца в пророссийской позиции из-за его несогласия с отправкой дополнительной помощи Украине. Сам политик такие обвинения отрицает, подчеркивая, что его мнение не зависит от Кремля. Об этом пишет издание Newsweek.

«Я не за Россию. Я даже подвергался санкциям лично от [президента России Владимира] ПутиПутина. Я за Америку. Купание исторически коррумпированных стран в американском оружии и деньгах, как правило, плохо заканчивается для Америки (см. Афганистан)», — написал Гетц в своем Twitter.

В ответ некоторые пользователи обвинили республиканца в «помощи Путину», а один из членов Демократической партии Кайл Пэрриш назвал Гетца предателем.