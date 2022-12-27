В Киеве действуют аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электричества действуют во вторник в Киеве. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
В понедельник энергосистема города также работала в режиме экстренных отключений.
По данным компании "Укрэнерго", в понедельник аварийные отключения действовали также в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. По состоянию на вечер понедельника без электричества оставались 9 млн человек в стране.
По данным украинских властей, уничтожено 50% энергетической инфраструктуры страны. 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении всей зимы, так как в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.