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25 минут назад

В Киеве действуют аварийные отключения электричества

ТАСС

Аварийные отключения электричества действуют во вторник в Киеве. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

В Киеве действуют аварийные отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник энергосистема города также работала в режиме экстренных отключений.

По данным компании "Укрэнерго", в понедельник аварийные отключения действовали также в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. По состоянию на вечер понедельника без электричества оставались 9 млн человек в стране.

По данным украинских властей, уничтожено 50% энергетической инфраструктуры страны. 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении всей зимы, так как в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

В мире,Денис Шмыгаль,
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