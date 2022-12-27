В Киеве действуют аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электричества действуют во вторник в Киеве. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

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В понедельник энергосистема города также работала в режиме экстренных отключений.

По данным компании "Укрэнерго", в понедельник аварийные отключения действовали также в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. По состоянию на вечер понедельника без электричества оставались 9 млн человек в стране.