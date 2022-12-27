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34 минуты назад

Американские СМИ заявили о расколе в конгрессе из-за помощи Украине

Елена Прошина

Республиканцы, которые в январе получат контроль над Палатой представителей конгресса США, разделились в вопросе предоставления Киеву дальнейшей военной помощи. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Американские СМИ заявили о расколе в конгрессе из-за помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за «чрезмерных расходов», также среди них есть сторонники изоляционистских настроений. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек» Украине, когда вернут большинство в палате.

В свою очередь, директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк сообщил, что они хотят понять, какое место помощь Украине занимает в расходах бюджета США.

«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — заявил член палаты представителей от республиканцев Стив Скализ. По его словам, если деньги налогоплательщиков «идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу», это «заслуживает пристального внимания».

Однако не все республиканцы разделяют эти взгляды. Майкл Маккол заявил, что и его партия, и демократы в сенате и палате представителей считают, что нужно продолжать помогать Украине. При этом он призывает держать расходование средств под контролем.

Напомним, несмотря на то, что большинство американцев выступают против поддержки Украины, недавно был одобрен очередной пакет помощи на 2023 финансовый год, который включает $45 млрд для Украины. Его одобрили сенат и палата представителей, а теперь должен подписать президент Джо Байден.

В мире,Майкл Маккол,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,
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