СМИ рассказали о неудачном звонке Блинкена главе МИД Китая

Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Москвой и Берлином закончились неудачей. Об этом говорится в публикации издания Asia Times.

Как отметил автор статьи, индийский колумнист и экс-дипломат Мелкулангара Бхадракумар, Бликен надеялся, что в его «самозваной роли мирового полицейского» он имеет право знать о всех контактах между Германией, Китаем и Россией.

«Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско», — пишет он.

По мнению колумниста, госсекретарь надеялся собрать подробные сведения о беседах, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Вероятно, продолжает автор, Блинкен пришел к «разумному выводу», что контакты Берлина и России с Пекином — не простая случайность, из-за чего он «заподозрил неладное». Особенно учитывая тот факт, что на них обсуждалась и ситуация на Украине.

При этом Бхадракумар считает, что свою работу госсекретарь США исполнил «топорно», сделав при общении упор на спорных американо-китайских вопросах.

«Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину"», —резюмирует автор.