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21 минуту назад

В Китае указали на неожиданное фиаско Блинкена

Никита Бородкин

Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Москвой и Берлином закончились неудачей. Об этом говорится в публикации издания Asia Times.

СМИ рассказали о неудачном звонке Блинкена главе МИД Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил автор статьи, индийский колумнист и экс-дипломат Мелкулангара Бхадракумар, Бликен надеялся, что в его «самозваной роли мирового полицейского» он имеет право знать о всех контактах между Германией, Китаем и Россией.

«Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско», — пишет он.

По мнению колумниста, госсекретарь надеялся собрать подробные сведения о беседах, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Вероятно, продолжает автор, Блинкен пришел к «разумному выводу», что контакты Берлина и России с Пекином — не простая случайность, из-за чего он «заподозрил неладное». Особенно учитывая тот факт, что на них обсуждалась и ситуация на Украине.

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При этом Бхадракумар считает, что свою работу госсекретарь США исполнил «топорно», сделав при общении упор на спорных американо-китайских вопросах.

«Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину"», —резюмирует автор.

Напомним, что ранее Госдеп США сообщал, что Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР, в ходе которых стороны обсудили необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации. Ван И же заявил, что китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, при том что Пекин решительно противостоял провокациям и давлению со стороны Вашингтона.

В мире,Энтони Блинкен,Франк-Вальтер Штайнмайер,Цзиньпин Си,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Госдеп США,
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