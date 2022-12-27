Французы высмеяли Киев за призыв исключить Россию из ООН

Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».