Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».
Пользователи рассуждают о том, почему президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Москву замолчать. Многие комментаторы отмечают, что во Франции эту причину понимают.
«Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник», – отмечает Bjf75.
Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией.