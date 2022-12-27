Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк

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Отмечается, что глава Соединенных Штатов поручил правительству оказать штату федеральную помощь, чтобы дополнить усилия по реагированию на погодные условия на местном уровне. Кроме того, министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям получили полномочия координировать свои усилия для оказания помощи всем пострадавших от снежного шторма гражданам США.

Ранее сообщалось, что в США как минимум 50 человек погибли в инцидентах, вызванных снежной бурей. Происшествия были зафиксированы в 12 штатах.

При этом пользователи социальных сетей Facebook и TikTok распространяют слухи о теориях заговора, связанных со снежной бурей. По их мнению, снег в штате Техас, который страдает от аномальных морозов, искусственно создан правительством США. Об этом сообщает Business Insider.