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7 минут назад

Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк

Елена Прошина

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи со снежным штормом в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что глава Соединенных Штатов поручил правительству оказать штату федеральную помощь, чтобы дополнить усилия по реагированию на погодные условия на местном уровне. Кроме того, министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям получили полномочия координировать свои усилия для оказания помощи всем пострадавших от снежного шторма гражданам США.

Ранее сообщалось, что в США как минимум 50 человек погибли в инцидентах, вызванных снежной бурей. Происшествия были зафиксированы в 12 штатах.

При этом пользователи социальных сетей Facebook и TikTok распространяют слухи о теориях заговора, связанных со снежной бурей. По их мнению, снег в штате Техас, который страдает от аномальных морозов, искусственно создан правительством США. Об этом сообщает Business Insider.

В сети набирают популярность видео, на которых люди пытаются растопить снег с помощью зажигалки, спички или фена. Авторы видео подчеркивают, что снег не тает, и это служит доказательством теории о «поддельном снеге». Издание при этом отмечает, что снег обычно не тает при поднесении огня, а переходит из твердого состояния сразу в газообразное.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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