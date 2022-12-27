Стало известно о планах Байдена на Новый год

В Белом доме сообщили о новогоднем отпуске президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Как говорится в сообщении, глава государства и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), "где они отпразднуют Новый год со своей семьей".
Местом своего отдыха и, как ожидается, обсуждения политических перспектив американский лидер выбрал остров в Карибском море. Как сказано в графике, политик отправится туда во вторник, 27 декабря. Он должен вернуться в Белый дом 2 января.