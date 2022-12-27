Стало известно о планах Байдена на Новый год

В Белом доме сообщили о новогоднем отпуске президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Как говорится в сообщении, глава государства и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), "где они отпразднуют Новый год со своей семьей".