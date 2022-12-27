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50 минут назад

Белый дом: Байден поедет в новогодний отпуск на карибский остров

Газета.Ru

В Белом доме сообщили о новогоднем отпуске президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Стало известно о планах Байдена на Новый год
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, глава государства и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), "где они отпразднуют Новый год со своей семьей".

Местом своего отдыха и, как ожидается, обсуждения политических перспектив американский лидер выбрал остров в Карибском море. Как сказано в графике, политик отправится туда во вторник, 27 декабря. Он должен вернуться в Белый дом 2 января.

В мире,Джозеф Байден,
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