В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
7 минут назад

СМИ предсказали следующие шаги России в рамках спецоперации

Елена Прошина

Россия в следующем году предпримет решительные действия для завершения военного конфликта на Украине. Такое мнение выразили журналисты китайского Global Times, передает URA.RU.

СМИ предсказали следующие шаги России в рамках спецоперации
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Как говорится в статье, Россия в ходе боевых действий демонстрирует «решимость и силу» для противостояния не только Киеву, но и Вашингтону и другим государствам. При этом сражения ведутся не только в военной области, но и в экономической.

«В 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению конфликта», — пишет Global Times.

Аналитики также затронули тему военной помощи Украины со стороны США и других стран. Они считают, что невозможно предположить, в какой степени Запад продолжит помогать Киеву. При этом издание выразило уверенность, что США и союзники попытаются еще сильнее накалить обстановку и усугубить конфликт.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал перспективу возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной «слабой надеждой». Его слова передает газета La Repubblica. Берлускони считает, что «каждый здравомыслящий человек» должен работать и над защитой интересов Украины, и над урегулированием военного конфликта.

В мире,Армия,Сильвио Берлускони,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители