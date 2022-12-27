СМИ предсказали следующие шаги России в рамках спецоперации

Россия в следующем году предпримет решительные действия для завершения военного конфликта на Украине. Такое мнение выразили журналисты китайского Global Times, передает URA.RU.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Как говорится в статье, Россия в ходе боевых действий демонстрирует «решимость и силу» для противостояния не только Киеву, но и Вашингтону и другим государствам. При этом сражения ведутся не только в военной области, но и в экономической.

«В 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению конфликта», — пишет Global Times.

Аналитики также затронули тему военной помощи Украины со стороны США и других стран. Они считают, что невозможно предположить, в какой степени Запад продолжит помогать Киеву. При этом издание выразило уверенность, что США и союзники попытаются еще сильнее накалить обстановку и усугубить конфликт.