Зеленский: Без света сидят 9 миллионов украинцев

«По состоянию на сегодняшний вечер (26 декабря. – Авт.) в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат», - сказал Зеленский во время своего видеообращения.