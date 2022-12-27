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15 минут назад

Зеленский: Без света сидят 9 миллионов украинцев

Свободная пресса

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране без электричества остается почти одна четверть населения - около 9 млн человек.

Зеленский: Без света сидят 9 миллионов украинцев
Фото: ТАССТАСС

«По состоянию на сегодняшний вечер (26 декабря. – Авт.) в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат», - сказал Зеленский во время своего видеообращения.

Ранее "СП" писала о том, что сигнал воздушной тревоги звучит в трех украинских регионах. Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях. А также о подконтрольной Киеву части Запорожской области. При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье слышны взрывы.

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