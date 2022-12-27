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37 минут назад

В КНДР заявили, что положили конец ядерному шантажу США

ТАСС

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ, выступая на мероприятии по случаю 50-летия принятия конституции страны, заявил, что правящая в КНДР Трудовая партия Кореи сумела положить конец ядерному шантажу США. Его слова во вторник привела газета "Нодон синмун".

В КНДР заявили, что положили конец ядерному шантажу США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша партия поставила и блестяще реализовала важную цель в построении сильного государства - завершение работы по строительству ядерных сил. Благодаря этому достигнута чудесная победа, которая навсегда положила конец истории ядерного шантажа США по отношению к нам", - сказал Цой Рён Хэ.

Мероприятие, посвященное основному закону КНДР, прошло в понедельник во дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне. В этот раз в нем впервые с 2011 года принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. Помимо него, присутствовали члены президиума Политбюро ЦК ТПК, представители правительства. Цой Рён Хэ выступил с докладом.

Председатель президиума Верховного народного собрания также отметил, что конституция представляет собой "оружие в продвижении строительства сильной страны" и что она продолжит играть эту "историческую роль". Как информировало Центральное телеграфное агентство Кореи, заслушав доклад, участники торжественного заседания еще более укрепились в решимости поддерживать идеи и руководство генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына. Основной закон КНДР был принят 27 декабря 1972 года.

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