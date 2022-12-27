«Слабая надежда»: Берлускони предложил вариант решения конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что надежда на возобновление диалога между Россией и Украиной по прекращению огня весьма слабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.
Берлускони заявил, что защита территорий и суверенитета Украины и заключение мира с Россией — совместимые вещи. Он также считает, что «каждый здравомыслящий человек» должен работать и над тем, и над другим. В администрации США прекрасно понимают это и действуют соответствующе, подчеркнул бывший премьер-министр Италии.
Затем он отметил, что существует «слабая надежда» на начало переговоров об урегулировании ситуации на Украине и призвал все стороны конфликта работать над этим. Берлускони также упомянул, что давно не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Сильвио Берлускони заявил, что конфликт между Россией и Украиной не может быть урегулирован за счет нарушений международного права. Политик выразил обеспокоенность в связи с участившимися угрозами применения ядерного оружия и подчеркнул, что мир нужен «немедленно».