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30 минут назад

«Слабая надежда»: Берлускони предложил вариант решения конфликта на Украине

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что надежда на возобновление диалога между Россией и Украиной по прекращению огня весьма слабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

«Слабая надежда»: Берлускони предложил вариант решения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Берлускони заявил, что защита территорий и суверенитета Украины и заключение мира с Россией — совместимые вещи. Он также считает, что «каждый здравомыслящий человек» должен работать и над тем, и над другим. В администрации США прекрасно понимают это и действуют соответствующе, подчеркнул бывший премьер-министр Италии.

В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Затем он отметил, что существует «слабая надежда» на начало переговоров об урегулировании ситуации на Украине и призвал все стороны конфликта работать над этим. Берлускони также упомянул, что давно не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Сильвио Берлускони заявил, что конфликт между Россией и Украиной не может быть урегулирован за счет нарушений международного права. Политик выразил обеспокоенность в связи с участившимися угрозами применения ядерного оружия и подчеркнул, что мир нужен «немедленно».

В мире,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,Администрация США,
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