«Слабая надежда»: Берлускони предложил вариант решения конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что надежда на возобновление диалога между Россией и Украиной по прекращению огня весьма слабая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Берлускони заявил, что защита территорий и суверенитета Украины и заключение мира с Россией — совместимые вещи. Он также считает, что «каждый здравомыслящий человек» должен работать и над тем, и над другим. В администрации США прекрасно понимают это и действуют соответствующе, подчеркнул бывший премьер-министр Италии.

Затем он отметил, что существует «слабая надежда» на начало переговоров об урегулировании ситуации на Украине и призвал все стороны конфликта работать над этим. Берлускони также упомянул, что давно не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.