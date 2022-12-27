В Китае поразмышляли о сроках завершения конфликта на Украине

«Нынешний тупик в российско-украинском конфликте связан с тем фактом, что Кремль заявляет, что будет сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, и Россия не откажется от уже завоеванных территорий, в то время как Киев заявляет, что не успокоится, пока каждый российский солдат не будет изгнан со всей своей территории, включая Донбасс и Крым», — пишет издание со ссылкой на китайских экспертов.