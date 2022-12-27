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24 минуты назад

Спикер парламента Молдавии не увидел угроз «нападения» со стороны России

Ura.Ru

Угрозы возможного нападения России на Модавию на данный момент нет. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.

В парламенте Молдавии ответили на сообщения об угрозе «нападения» России
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы „вторжения“ России в Молдавию мы не видим», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала ТВ-8.

При этом председатель парламента Молдавии сообщил, что страна сейчас сталкивается с кибератаками и пропагандой из СМИ.

Ранее URA.RU передавала слова директора Службы разведки и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, что Россия якобы планирует начать «вторжение» в республику. Он предполагает, что перед РФ стоит задача по созданию сухопутного коридора в Приднестровье.

В мире,Игорь Гросу,
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