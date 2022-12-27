В парламенте Молдавии ответили на сообщения об угрозе «нападения» России

Угрозы возможного нападения России на Модавию на данный момент нет. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.

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«Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы „вторжения“ России в Молдавию мы не видим», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала ТВ-8.

При этом председатель парламента Молдавии сообщил, что страна сейчас сталкивается с кибератаками и пропагандой из СМИ.