Генсек ООН прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Ответ офиса главы организации передает РИА Новости.
«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сказали там.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Комментируя вопрос о приглашении России на саммит, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».