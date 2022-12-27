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1 час назад

В США сообщили об отмене нескольких тысяч авиарейсов из-за снежной бури

Lenta.ru

В Соединенных Штатах были отменены несколько тысяч авиарейсов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

В США сообщили об отмене нескольких тысяч авиарейсов из-за снежной бури
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Порядка пяти с половиной тысяч рейсов были отменены в понедельник из-за погоды, которая мешает пассажирам вернуться домой после Рождества», — говорится в публикации.

Также уточняется, что, по данным портала FlightAware, более 16 тысяч рейсов были задержаны.

Ранее стало известно, что свыше миллиона домохозяйств в США лишились света из-за сильного снежного шторма. Сообщалось, что из-за бурана погибли по меньше мере девять человек. Согласно прогнозам синоптиков, ситуация с погодой будет лишь ухудшаться.

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