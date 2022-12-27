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19 минут назад

СМИ сообщили о стрельбе на акции протеста в Киеве

Елена Прошина

В Киеве проходит акция протеста: жители недовольны отключением электроэнергии в жилом комплексе. В ходе акции произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

СМИ сообщили о стрельбе на акции протеста в Киеве
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных служб и задержали стрелявших.

Ранее издание сообщило, что жители одного из жилых комплексов в Киеве устроили акцию протеста и заблокировали дорогу, так как недовольны отключением электричества. Это произошло из-за долгов застройщика перед топливно-энергетической компанией ДТЭК.

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