СМИ сообщили о стрельбе на акции протеста в Киеве

В Киеве проходит акция протеста: жители недовольны отключением электроэнергии в жилом комплексе. В ходе акции произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в публикации, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных служб и задержали стрелявших.